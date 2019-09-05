На Дніпропетровщині тіло жінки виявили засипаним землею та будматеріалами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Дніпропетровській області в господарській будівлі було виявлено труп жінки, закиданий землею та будівельними матеріалами. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У селі Маломихайлівка Покровського району у господарській будівлі, а саме у напівзруйнованому погребі, виявлено труп місцевої жительки 1981 року народження. Тіло жінки було засипано землею та будматеріалами. На тілі загиблої виявлено садна, а також рублену рану скроневої частини голови.
Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, жінку вбили у гідропарку в Херсоні.