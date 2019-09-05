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На Дніпропетровщині тіло жінки виявили засипаним землею та будматеріалами

На Дніпропетровщині тіло жінки виявили засипаним землею та будматеріалами

Київ • УНН

 • 21357 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Дніпропетровській області в господарській будівлі було виявлено труп жінки, закиданий землею та будівельними матеріалами. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У селі Маломихайлівка Покровського району у господарській будівлі, а саме у напівзруйнованому погребі, виявлено труп місцевої жительки 1981 року народження. Тіло жінки було засипано землею та будматеріалами. На тілі загиблої виявлено садна, а також рублену рану скроневої частини голови.

Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, жінку вбили у гідропарку в Херсоні.

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