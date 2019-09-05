В Днепропетровской области тело женщины обнаружили засыпанным землей и стройматериалами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Днепропетровской области в хозяйственной постройке был обнаружен труп женщины, заваленный землей и строительными материалами. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В селе Маломихайловка Покровского района в хозяйственной постройке, а именно в полуразрушенном погребе, обнаружен труп местной жительницы 1981 года рождения. Тело женщины было засыпано землей и стройматериалами. На теле погибшей обнаружены ссадины, а также рубленая рана височной части головы.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, женщину убили в гидропарке в Херсоне.