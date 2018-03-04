На Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів цеху тіло працівника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з-під завалів цеху підприємства “АрселорМітталл Кривий Ріг” тіло загиблого працівника, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.
“Станом на 11:15 тіло загиблого візуально виявлено. О 12:30 тіло було вилучено з-під завалів”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, рятувальними проводять пошуки зниклого працівника під завалами даху конвертерного цеху одного з металургійних комбінатів у Кривому Розі.