В Днепропетровской области спасатели достали из-под завалов цеха тело работника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали из-под завалов цеха предприятия "АрселорМитталл Кривой Рог" тело погибшего работника, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"По состоянию на 11:15 тело погибшего визуально обнаружено. В 12:30 тело было извлечено из-под завалов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, спасательными проводят поиски пропавшего работника под завалами крыши конвертерного цеха одного из металлургических комбинатов в Кривом Роге.