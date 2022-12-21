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На Дніпропетровщині повернули графіки відключень світла: в ОВА розповіли деталі

На Дніпропетровщині повернули графіки відключень світла: в ОВА розповіли деталі

Київ • УНН

 • 315295 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Дніпропетровщині енергетикам вдалося стабілізувати енергетичну систему. Саме тому в регіоні повертають графіки відключень світла. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Цитата 

"Понад п'ять діб безперервної роботи і енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему. Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - написав він. 

Деталі 

Резніченко пояснив, що в регіоні діють три черги: дві - з електрикою та одна - знеструмлена.

"Енергетики намагатимуться, аби оселі були зі світлом 5 годин, без нього - 4 години. Але за дефiциту потужності будуть бiльш тривалi вiдключення. При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими", - нагадав він. 

Очільник області закликав мешканців користуватися електроприладами по черзі та намагатися максимально заощаджувати. 

Доповнення

В ОП писали, що в Україні введуть планові відключення електроенергії на усій території України.

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