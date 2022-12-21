В Днепропетровской области вернули графики отключений света: в ОВА рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Днепропетровской области энергетикам удалось стабилизировать энергетическую систему. Поэтому в регионе возвращают графики отключений света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
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"Более пяти суток непрерывной работы и энергетикам удалось более-менее стабилизировать систему. Заживлена вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", – написал он.
Детали
Резниченко пояснил, что в регионе действуют три очереди: две - с электричеством и одна - обесточенная.
"Энергетики постараются, чтобы дома были со светом 5 часов, без него - 4 часа. Но при дефиците мощности будут более длительные отключения. При этом тотальная экономия остается трендом этой зимы", - напомнил он.
Глава области призвал жителей пользоваться электроприборами поочередно и стараться максимально экономить.
Дополнение
В ОП писали, что в Украине введут плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины.