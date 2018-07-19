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На Дніпропетровщині перекинувся автомобіль, загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. На автодорозі біля с. Дороге у Дніпропетровській області сталася ДТП: автівка виїхала за проїзжу частину та перекинулася. Внаслідок аварії загинула жінка. Про це УНН повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

"Вчора близько 17:00 біля с. Дороге водій Volkswagen Transporter 1982 року народження, попередньо, не впорався з керуванням та виїхав за проїзжу частину, де автівка перекинулася", - зазначили в поліції.

У результаті жінка 1955 року народження від отриманих травм померла на місці. Жінка 1982 року народження отримала травми.

За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, у центрі Полтави авто в'їхало у верхню частину підземного пішохідного переходу, внаслідок чого загинув чоловік. 

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