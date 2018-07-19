В Днепропетровской области перевернулся автомобиль, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На автодороге возле с. Дорогое в Днепропетровской области произошло ДТП: автомобиль выехал за проезжую часть и перевернулся. В результате аварии погибла женщина. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
"Вчера около 17:00 возле с. Дорогое водитель Volkswagen Transporter 1982 года рождения, предварительно, не справился с управлением и выехал за проезжую часть, где машина перевернулась", - отметили в полиции.
В результате женщина 1955 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Женщина 1982 года рождения получила травмы.
По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Напомним, в центре Полтавы авто въехало в верхнюю часть подземного пешеходного перехода, в результате чего погиб мужчина.