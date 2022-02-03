На Дніпропетровщині пацієнт лікарні впав у шахту ліфта і помер на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області пацієнт впав у шахту ліфта. Від травм чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
Деталі
"З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік загинув на місці події", — ідеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
У Москві впав ліфт у "Президент-готелі", загинуло двоє людей.