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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 48675 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Дніпропетровщині пацієнт лікарні впав у шахту ліфта і помер на місці

На Дніпропетровщині пацієнт лікарні впав у шахту ліфта і помер на місці

Київ • УНН

 • 16501 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області пацієнт впав у шахту ліфта. Від травм чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

"З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік загинув на місці події", — ідеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

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У Москві впав ліфт у "Президент-готелі", загинуло двоє людей.

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