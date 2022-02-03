В Днепропетровской области пациент больницы упал в шахту лифта и умер на месте

Детали

"С высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, который находился в больнице на стационарном лечении. В результате падения мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Москве упал лифт в "Президент-отеле", погибли двое людей.