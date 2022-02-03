В Днепропетровской области пациент больницы упал в шахту лифта и умер на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в больнице в Каменском Днепропетровской области пациент упал в шахту лифта. От травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
"С высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, который находился в больнице на стационарном лечении. В результате падения мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В Москве упал лифт в "Президент-отеле", погибли двое людей.