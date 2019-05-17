На Дніпропетровщині невідомі з рушницею пограбували підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Дніпропетровській області невідомі проникли до помешкання приватного підприємця та пограбували його. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невстановлених осіб в масках через вікно проникли до помешкання підприємця та його родини. Погрожуючи обрізом мисливської рушниці зв’язали господаря та його дружину. Після чого змусили підприємця віддати гроші та цінності. Загальна сума награбованого перевищує півмільйона гривень.
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