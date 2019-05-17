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На Дніпропетровщині невідомі з рушницею пограбували підприємця

На Дніпропетровщині невідомі з рушницею пограбували підприємця

Київ • УНН

 • 15496 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У Дніпропетровській області невідомі проникли до помешкання приватного підприємця та пограбували його. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Троє невстановлених осіб в масках через вікно проникли до помешкання підприємця та його родини. Погрожуючи обрізом мисливської рушниці зв’язали господаря та його дружину. Після чого змусили підприємця віддати гроші та цінності. Загальна сума награбованого перевищує півмільйона гривень.

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Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНН, у Львові пограбували реабілітаційний центр, який допомагає пораненим

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