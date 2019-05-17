В Днепропетровской области неизвестные с ружьем ограбили предпринимателя

Трое неустановленных лиц в масках через окно проникли в помещение предпринимателя и его семьи. Угрожая обрезом охотничьего ружья связали хозяина и его жену. После чего заставили предпринимателя отдать деньги и ценности. Общая сумма награбленного превышает полмиллиона гривен.



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Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, во Львове ограбили реабилитационный центр, который помогает раненым.