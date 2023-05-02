На Дніпропетровщині наблизилися до вирішення питання подачі води 300 тисячам жителів - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Антимонопольний комітет підтримав передачу водоканалу «Дніпро – Західний Донбас» з державної до спільної власності тергромад Дніпропетровщини. Це наближує до розвʼязання проблеми водопостачання у Синельниківському та Павлоградському районах регіону, зазначив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, пише УНН.
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"Починаємо робочий день з хорошої новини: Антимонопольний комітет підтримав передачу водоканалу «Дніпро – Західний Донбас» з державної до спільної власності територіальних громад Дніпропетровщини.
Це означає, що ми значно наблизилися до розвʼязання проблеми водопостачання в оселі близько 300 тисяч мешканців області в Синельниківському та Павлоградському районах", - написав Лукашук.
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Ініціатива спрямована на вдосконалення системи управління у сфері забезпечення водної безпеки держави, розширення можливостей органів місцевого самоврядування для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення.
«Історія з ДЗД – давня. До повномасштабного вторгнення держпідприємство регулярно відключали від електроенергії через борги. Звісно ж, зупинялась і подача води в домівки громадян. Суттєво вплинути на ситуацію обласна рада не могла, бо не мала повноважень. Тому ми вирішили діяти рішуче. Два роки тому разом з народними депутатами розробили і подали до Верховної Ради законопроєкт про внесення зміни до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі з державної у комунальну власність цілісних майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства», – пояснив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
«Верховна Рада проголосувала «за», Президент підписав закон. Антимонопольний комітет сказав своє слово. Тепер чекаємо на рішення Кабміну. Сподіваємось на позитивне, бо, отримавши «Дніпро – Західний Донбас» у спільну власність громад, Дніпропетровська обласна рада зможе модернізувати підприємство, робити необхідні ремонтні роботи, вирішити питання боргів. Аналогічне рішення очікуємо і щодо ДП «Кривбаспромводопостачання», – додав посадовець.
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