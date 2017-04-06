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На Дніпропетровщині двоє підлітків жорстоко побили восьмикласника через комп'ютер

Київ • УНН

 • 11873 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У м. Верховцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області двоє неповнолітніх завдали кілька ножевих поранень 14-річному школяреві та забрали з його будинку персональний комп'ютер. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Хлопці вдарили потерпілого цеглиною по голові, побили, після чого завдали кілька ударів ножем. Дитина дивом залишилася живою. Мотивом для жорстокого нападу на підлітка став комп’ютер 14-річного школяра, про який жертва неодноразово розповідала у школі", - йдеться у повідомленні.

Ледь живу, скручену на підлозі дитину виявив сусід потерпілогоі. Він повідомив про подію до поліції та викликав швидку допомогу. Хлопця доставили до лікарні, де діагностували ножове поранення шиї, грудей та легень. 

Завдяки вжитим заходам вже за кілька годин вдалося встановити причетних до злочину підлітків. Їх доставили до відділення поліції та опитали. Хлопці зізналися, що спланували напад на однолітка заздалегідь. 

Наразі підозрювані зізналися у скоєнні злочину. Також у них вилучені всі викрадені у потерпілого речі. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 5 квітня корпус оперативно-раптової дії вполював на Дніпропетровщині два особливо небезпечні угрупування.

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