На Днепропетровщине двое подростков жестоко избили восьмиклассника из-за компьютера

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51363 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104933 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161531 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118865 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104792 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155038 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине двое подростков жестоко избили восьмиклассника из-за компьютера

На Днепропетровщине двое подростков жестоко избили восьмиклассника из-за компьютера

Киев  •  УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В г. Верховцево Верхнеднепровского района Днепропетровской области двое несовершеннолетних нанесли несколько ножу ранений 14-летнему школьнику и забрали из его дома персональный компьютер. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Ребята ударили потерпевшего кирпичом по голове, избили, после чего нанесли несколько ударов ножом. Ребенок чудом остался жив. Поводом для жестокого нападения на подростка стал компьютер 14-летнего школьника, о котором жертва неоднократно рассказывала в школе", - говорится в сообщении .

Едва живого, скрученного на полу ребенка обнаружил сосед потерпевшего. Он сообщил о происшествии в полицию и вызвал скорую помощь. Парня доставили в больницу, где диагностировали ножевое ранение шеи, груди и легких.

Благодаря принятым мерам уже через несколько часов удалось установить причастных к преступлению подростков. Их доставили в отделение полиции и допросили. Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее.

Сейчас подозреваемые признались в совершении преступления. Также у них изъяты все похищенные у потерпевшего вещи. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 5 апреля корпус оперативно-внезапного действия поймал на Днепропетровщине две особо опасные группировки.

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