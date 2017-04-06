На Днепропетровщине двое подростков жестоко избили восьмиклассника из-за компьютера

"Ребята ударили потерпевшего кирпичом по голове, избили, после чего нанесли несколько ударов ножом. Ребенок чудом остался жив. Поводом для жестокого нападения на подростка стал компьютер 14-летнего школьника, о котором жертва неоднократно рассказывала в школе", - говорится в сообщении .



Едва живого, скрученного на полу ребенка обнаружил сосед потерпевшего. Он сообщил о происшествии в полицию и вызвал скорую помощь. Парня доставили в больницу, где диагностировали ножевое ранение шеи, груди и легких.



Благодаря принятым мерам уже через несколько часов удалось установить причастных к преступлению подростков. Их доставили в отделение полиции и допросили. Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее.



Сейчас подозреваемые признались в совершении преступления. Также у них изъяты все похищенные у потерпевшего вещи. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 5 апреля корпус оперативно-внезапного действия поймал на Днепропетровщине две особо опасные группировки.