На Дніпропетровщині двох дівчат-підлітків знайшли на вулиці без свідомості - їх госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Кам’янському Дніпропетровської області патрульний під час вихідного виявив серед вулиці двох дівчат-підлітків, які перебували без свідомості. Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області, інформує УНН.
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Відомо, що 4 жовтня, ввечері, командир роти Віталій Тиква разом із дружиною прямував до дитячого садочку, аби забрати сина. На вулиці Нікопольскій він побачив двох дівчат, що лежали без свідомості просто на землі. Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу.
Однак, одна з неповнолітніх мала слабке дихання — один вдих за 25 секунд. До того ж, зіниці дітей не реагували на світло.
“Не гаючи часу інспектор викликав швидку допомогу та, побачивши поряд мобільний телефон однієї з дівчат, зателефонував їхнім батькам. Швидка шпиталізувала дітей. За повідомленням однолітків-очевидців, ймовірно, підлітки вживали наркотичні речовини”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Чернівцях серед вулиці помер іноземний студент.