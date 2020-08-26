На Дніпропетровщині близько 200 осіб тримали у трудовому рабстві

Так, під час досудового розслідування поліцейські на Дніпропетровщині встановили, що група осіб вербувала та утримувала в "реабілітаційних центрах" соціально незахищених громадян.



Зокрема, правопорушники утримували в цих "центрах" осіб з інвалідністю, літніх людей, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями. Повідомляється, що учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб примушували потерпілих виконувати чорнові роботи у місті Дніпро. При цьому, гроші за роботу отримували зловмисники, а не потерпілі.



У рамках досудового розслідування правоохоронці одночасно провели 13 санкціонованих обшуків у "реабілітаційних центрах". Також обшуки провели у місцях проживання фігурантів та в шести транспортних засобах, на яких пересувалися зловмисники.



"Від трудової експлуатації правоохоронці звільнили 172 особи. Наразі всі звільнені люди перебувають під наглядом медиків та працівників соціальних служб. Дев’ятьох фігурантів поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу", - повідомили поліцейські.



Як повідомляв УНН, раніше на Херсонщині викрили чоловіка, який у трудовому рабстві утримував 13 осіб віком від 19 до 53 років.