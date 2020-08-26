В Днепропетровской области около 200 человек держали в трудовом рабстве

Так, во время досудебного расследования полицейские в Днепропетровской области установили, что группа лиц вербовала и удерживала в "реабилитационных центрах" социально незащищенных граждан.



В частности, правонарушители удерживали в этих "центрах" лиц с инвалидностью, пожилых людей, лиц с алкогольной и наркотической зависимостями. Сообщается, что участники преступной группы на заказ посторонних лиц заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днепр. При этом, деньги за работу получали злоумышленники, а не пострадавшие.



В рамках досудебного расследования правоохранители одновременно провели 13 санкционированных обысков в "реабилитационных центрах". Также обыски провели в местах проживания фигурантов и в шести транспортных средствах, на которых передвигались злоумышленники.



"От трудовой эксплуатации правоохранители освободили 172 человека. Сейчас все освобожденные люди находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб. Девять фигурантов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", - сообщили полицейские.



Как сообщал УНН, ранее в Херсонской области разоблачили мужчину, который в трудовом рабстве удерживал 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет.