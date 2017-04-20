На Дніпро наближається ще один циклон
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Дніпро знов чекає негода. Про це кореспонденту УНН повідомили у гідрометеорологічному центрі.
Негода, яка бушує наразі в регіоні, стабілізується 20 квітня: циклон переміститься в бік Кавказу. Слід за ним прийде південно-західний циклон з Балкан.
В регіоні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на заході і південному заході області сильні опади та посилення північно-східного вітру 15-20 м/сек. Збережеться холодна температура, вночі очікуються заморозки до 5 градусів морозу і вдень 2-7 тепла.
Нагадаємо, за останні 2 доби у Дніпрі випало до 30 см снігу, такої масштабної негоди у середині квітня у Дніпрі не було з 1902 року.