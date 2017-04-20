На Днепр движется еще один циклон

Непогода, которая бушует сейчас в регионе стабилизируется 20 апреля: циклон переместится в сторону Кавказа. Вслед за ним придет западный циклон с Балкан.

В регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе и юго-западе области сильные осадки и усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. Сохранится холодная температура, ночью ожидаются заморозки до 5 градусов мороза и днем ​​2-7 тепла.

Напомним, за последние 2 суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.