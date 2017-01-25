На українсько-угорському кордоні відкрили перший спільний контактний пункт

ukru
18:00 • 51070 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 84748 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 100301 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 176048 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 147347 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 176072 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 166742 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163280 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 326751 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 347982 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 83623 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 103934 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 147403 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 127453 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 138729 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 176086 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 326769 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 347998 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 266680 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 339976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 29614 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 47469 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 53161 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 138729 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 147403 перегляди
Актуальне
На українсько-угорському кордоні відкрили перший спільний контактний пункт

На українсько-угорському кордоні відкрили перший спільний контактний пункт

Київ • УНН

 • 12416 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні відкрили перший на ділянці українсько-угорського кордону спільний контактний пункт, він вже четвертий за рахунком в Україні, передає кореспондент УНН.

Такі контактні пункти вже функціонують в Україні: два на кордоні з Польщею і один на кордоні з Румунією.

Обслуговувати пункт будуть шестеро український прикордонників і вісім - з угорської строни. Усі вони пройшли інтенсивні 400-годинні мовні курси. Спільний протокол про створення цього пункту підписали ще 30 листопада 2016 року очільники прикордонних відомств України і Угорщини.

Головне призначення пункту - оперативний обмін інформацією в рамках охорони кордонів держав, що сприятиме боротьбі контрабандою, протидії незаконній міграції та іншим злочинам та ризикам на кордоні. Користуватись цим пунктом окрім прикордонників можуть також правоохоронні та митні органи. Пунт працює цілодобово. Він укомплектований відповідними кадрами та технічним оснащенням.

"Це один із етапів реалізації дорожньої карти співробітництва між Україною та ЄС, яка була створена за наказом президента України, підтримана Кабміном. Пункт дозволить оперативно вирішувати питання спільної охорони кордону, протидіяти тероризму, контрабанді, незаконній міграції. Україна була і буде безпековим форпостом Європейського Союзу на його східних рубежах", - сказав голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

За словами заступника начальника поліції - головного директора охорони правопорядку Угорщини Жолта Халмоші, такий пункт в десятки разів пришвидшить  оперативність обміну інформацією.

В Угорщині такі контактні пункти діють з 2002 р., і цей пункт на кордоні з Україною для Угорщини вже десятий. Угорський представник також відмітив позитивну роль таких прикордонних пунктів у вирішенні питань, пов'язаних з прикордонним співробітництвом у пунктах пропуску, - вони полегшують процедуру перетину кордону між країнами. Наприклад, новий спільний пункт буде мониторити завантаженість пунктів пропуску на кордоні, і громадянам зможуть запропонувати обрати менш завантажений КПП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПМультимедіаПодії
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86