На українсько-угорському кордоні відкрили перший спільний контактний пункт

Такі контактні пункти вже функціонують в Україні: два на кордоні з Польщею і один на кордоні з Румунією.

Обслуговувати пункт будуть шестеро український прикордонників і вісім - з угорської строни. Усі вони пройшли інтенсивні 400-годинні мовні курси. Спільний протокол про створення цього пункту підписали ще 30 листопада 2016 року очільники прикордонних відомств України і Угорщини.

Головне призначення пункту - оперативний обмін інформацією в рамках охорони кордонів держав, що сприятиме боротьбі контрабандою, протидії незаконній міграції та іншим злочинам та ризикам на кордоні. Користуватись цим пунктом окрім прикордонників можуть також правоохоронні та митні органи. Пунт працює цілодобово. Він укомплектований відповідними кадрами та технічним оснащенням.

"Це один із етапів реалізації дорожньої карти співробітництва між Україною та ЄС, яка була створена за наказом президента України, підтримана Кабміном. Пункт дозволить оперативно вирішувати питання спільної охорони кордону, протидіяти тероризму, контрабанді, незаконній міграції. Україна була і буде безпековим форпостом Європейського Союзу на його східних рубежах", - сказав голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

За словами заступника начальника поліції - головного директора охорони правопорядку Угорщини Жолта Халмоші, такий пункт в десятки разів пришвидшить оперативність обміну інформацією.

В Угорщині такі контактні пункти діють з 2002 р., і цей пункт на кордоні з Україною для Угорщини вже десятий. Угорський представник також відмітив позитивну роль таких прикордонних пунктів у вирішенні питань, пов'язаних з прикордонним співробітництвом у пунктах пропуску, - вони полегшують процедуру перетину кордону між країнами. Наприклад, новий спільний пункт буде мониторити завантаженість пунктів пропуску на кордоні, і громадянам зможуть запропонувати обрати менш завантажений КПП.