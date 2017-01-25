На украинско-венгерской границе открыли первый совместный контактный пункт

Такие контактные пункты уже функционируют в Украине: два на границе с Польшей и один на границе с Румынией.

Обслуживать пункт будут шестеро украинский пограничников и восемь - с венгерской строны. Все они прошли интенсивные 400-часовые языковые курсы. Совместный протокол о создании этого пункта подписали еще 30 ноября 2016 года руководители пограничных ведомств Украины и Венгрии.

Главное назначение пункта - оперативный обмен информацией в рамках охраны границ государств, что будет способствовать борьбе с контрабандой, противодействию незаконной миграции и другим преступлениям и рискам на границе. Пользоваться этим пунктом кроме пограничников могут также правоохранительные и таможенные органы. Пунт работает круглосуточно. Он укомплектован соответствующими кадрами и техническим оснащением.

"Это один из этапов реализации дорожной карты сотрудничества между Украиной и ЕС, которая была создана по приказу президента Украины, поддержана Кабмином. Пункт позволит оперативно решать вопросы совместной охраны границы, противодействовать терроризму, контрабанде, незаконной миграции. Украина была и будет сфере безопасности форпостом Европейского Союза на его восточных рубежах ", - сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

По словам заместителя начальника полиции - главного директора охраны правопорядка Венгрии Жолта Халмос, такой пункт в десятки раз ускорит оперативность обмена информацией.

В Венгрии такие контактные пункты действуют с 2002 г., и этот пункт на границе с Украиной для Венгрии уже десятый. Венгерский представитель также отметил положительную роль таких пограничных пунктов в решении вопросов, связанных с пограничным сотрудничеством в пунктах пропуска, - они облегчают процедуру пересечения границы между странами. Например, новый совместный пункт будет мониторить загруженность пунктов пропуска на границе, и гражданам смогут предложить выбрать менее загруженный КПП.