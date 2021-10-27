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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На декількох мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні зранку, станом на 8:10, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах – Дарницькому, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Патона, Метро та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Також на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Набережно-Рибальською, Щусєва та Кирилівською.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Оноре де Бальзака, Петра Радзіня.

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