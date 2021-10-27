На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах – Дарницькому, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Патона, Метро та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Також на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Набережно-Рибальською, Щусєва та Кирилівською.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Оноре де Бальзака, Петра Радзіня.

Доповнення

Суха і ночами морозна погода утримається в Україні до кінця поточного місяця.