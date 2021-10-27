На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Движение на мостах – Дарницком, Северном – затруднено в направлении правого берега. На мостах Патона, Метро и Южном наблюдается незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.
Также на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Набережно-Рыбальской, Щусева и Кирилловской.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и улицах Оноре де Бальзака, Петра Радзиня.
Дополнение
Сухая и по ночам морозная погода сохранится в Украине до конца текущего месяца.