На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах – Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Також на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському та на Набережному шосе.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Щусєва.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на вулиці Оноре де Бальзака.

Доповнення

В Україні сьогодні, 6 жовтня, очікується суха, але вітряна погода. Температура вдень не перевищуватиме 18 градусів тепла, уночі, як і раніше, - заморозки.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-15° тепла.