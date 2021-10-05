Помірне тепло та вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Деталі

Як вказують в Укргідрометцентрі, наступної доби територія України продовжуватиме перебувати в полі дії антициклону, а це означає, що "прекрасна погода та сонячні промінчики нам забезпечені".

За прогнозом синоптиків, 6 жовтня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-15° тепла.