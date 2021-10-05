Умеренное тепло и ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110141 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121009 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107018 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106109 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134431 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120878 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160003 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143149 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179553 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеренное тепло и ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Умеренное тепло и ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 20908 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине завтра ожидается сухая, но ветреная погода. Температура днем не будет превышать 18 градусов тепла, ночью, как и раньше, - заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Как указывают в Укргидрометцентре, следующие сутки территория Украины будет продолжать находиться в поле действия антициклона, а это означает, что "прекрасная погода и солнечные лучики нам обеспечены".

По прогнозу синоптиков, 6 октября без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура на Закарпатье и в южной части ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-15° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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