На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на мостах - Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Также на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском и на Набережном шоссе.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на улице Оноре де Бальзака.
Дополнение
В Украине сегодня, 6 октября, ожидается сухая, но ветреная погода. Температура не будет превышать 18 градусов тепла, ночью, как и раньше, - заморозки.
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-15° тепла.