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На декількох мостах та проспектах у Києві утворилися затори

На декількох мостах та проспектах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

 • 14193 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Станом на 8:00 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Загалом затори утворилися на проспектах Перемоги, Броварському та Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Борщагівській, Вадима Гетьмана, Василя Стуса та на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі також рух ускладнено на проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.

Рух на мостах - Північному, Дарницькому, Русанівському та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. 

Нагадаємо, на 11 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,12 грн/дол.

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