Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,12 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На 11 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,12 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.120600 грн за долар;
33.200600 грн за євро;
0.367830 грн за російський рубль;
37.227500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 листопада курс всіх зазначених валют впав, окрім долара та фунта, курс яких зріс.