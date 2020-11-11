Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,12 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.120600 грн за долар;

33.200600 грн за євро;

0.367830 грн за російський рубль;

37.227500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 листопада курс всіх зазначених валют впав, окрім долара та фунта, курс яких зріс.