На COVID-19 захворів заступник голови Житомирської облради
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це сам Крамаренко повідомив журналісту УНН.
За його словами, у п’ятницю він отримав підтвердження з обласного лабораторного центру.
Наразі Крамаренко перебуває на самоізоляції. Жодних симптомів хвороби у нього немає.
Крім того, заступник голови Житомирської облради додав, що у всіх осіб, з якими він контактував, найближчим часом візьмуть аналіз та проведуть лабораторне дослідження на наявність коронавірусної інфекції. За словами Крамаренка, його контактні особи вже повідомлені та перебувають на самоізоляції.
Наразі невідомо, чи є серед них керівництво області.
Нагадаємо, станом на ранок суботи в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 — летальні.