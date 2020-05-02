На COVID-19 заболел заместитель председателя Житомирского облсовета

По его словам, в пятницу он получил подтверждение из областного лабораторного центра.

Сейчас Крамаренко находится на самоизоляции. Никаких симптомов болезни у него нет.

Кроме того, заместитель председателя Житомирского облсовета добавил, что у всех лиц, с которыми он контактировал, в ближайшее время возьмут анализ и проведут лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции. По словам Крамаренко, его контактные лица уже уведомлены и находятся на самоизоляции.

Пока неизвестно, есть ли среди них руководство области.

Напомним, по состоянию на утро субботы в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 — летальные.