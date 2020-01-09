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На Чукотці стався потужний землетрус

На Чукотці стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. В Росії, на Чукотці, стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований за 416 кілометрів від Анадиру, Росія, і залягав на глибині 10 км. Населення міста становить 10 тисяч людей.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, землетрус в Пуерто-Ріко знищив відомий туристичний об’єкт, у регіоні ввели надзвичайний стан.

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