На Чукотці стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Росії, на Чукотці, стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований за 416 кілометрів від Анадиру, Росія, і залягав на глибині 10 км. Населення міста становить 10 тисяч людей.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, землетрус в Пуерто-Ріко знищив відомий туристичний об’єкт, у регіоні ввели надзвичайний стан.