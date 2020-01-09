На Чукотке произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В России, на Чукотке, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 416 километрах от Анадыря, Россия, и залегал на глубине 10 км. Население города составляет 10 тысяч человек.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило известный туристический объект, в регионе ввели чрезвычайное положение.