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На Чернігівщині судитимуть організаторів незаконного переправлення мігрантів через держкордон

На Чернігівщині судитимуть організаторів незаконного переправлення мігрантів через держкордон

Київ • УНН

 • 7124 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На Чернігівщині судитимуть організаторів незаконного переправлення мігрантів через держкордон України до країн Європейського Союзу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернігівській області спільно з прикордонниками затримали на залізничному вокзалі Києва громадянина Республіки Шрі-Ланка, який проживає в Чернігівській області.

Під час санкціонованого обшуку у громадянина було вилучено 90500 гривень та 305 доларів США, отримані за організацію переправлення трьох громадян Республіки Індія через державний кордон України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, перебуваючи в Чернігові, пообіцяв у телефонній розмові громадянину Індії організувати його переправлення через державний кордон України за грошову винагороду. Також стало відомо, що троє громадян Індії потрапили нелегально в Україну з РФ та планували далі потрапити до ЄС.

Для здійснення незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України підозрюваний вступив у злочинну змову з двома жителями Івано-Франківської області.

Задокументувавши злочинну діяльність фігурантів та зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці затримали зловмисників з групою нелегальних мігрантів у Закарпатській області в контрольованому прикордонному районі із Румунією. Усі фігуранти провадження затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Організатор незаконного бізнесу з переправки мігрантів за рішенням суду поміщений до СІЗО м. Чернігова, його українські подільники відпущені до розгляду справи в суді під заставу, їм повідомлено про підозру. Затримані троє нелегальних мігрантів громадяни Індії поміщені до ізолятора тимчасового тримання Мукачевського прикордонного загону.

Наразі матеріали кримінального провадження знаходяться в суді для прийняття законного рішення відносно фігурантів справи та притягнення їх до відповідальності за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

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