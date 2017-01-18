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В Черниговской области будут судить организаторов незаконной переправки мигрантов через госграницу

В Черниговской области будут судить организаторов незаконной переправки мигрантов через госграницу

Киев • УНН

 • 7124 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Черниговской области будут судить организаторов незаконной переправки мигрантов через госграницу Украины в страны Европейского Союза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черниговской области.

Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черниговской области совместно с пограничниками задержали на железнодорожном вокзале Киева гражданина Республики Шри-Ланка, проживающего в Черниговской области.

Во время санкционированного обыска у гражданина было изъято 90500 гривен и 305 долларов США, полученных за организацию переправки трех граждан Республики Индия через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, находясь в Чернигове, пообещал в телефонном разговоре гражданину Индии организовать его переправку через государственную границу Украины за денежное вознаграждение. Также стало известно, что трое граждан Индии попали нелегально в Украину из РФ и планировали дальше попасть в ЕС.

Для осуществления незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины подозреваемый вступил в преступный сговор с двумя жителями Ивано-Франковской области.

Задокументировав преступную деятельность фигурантов и собрав необходимую доказательную базу, правоохранители задержали злоумышленников с группой нелегальных мигрантов в Закарпатской области в контролируемом пограничном районе с Румынией. Все фигуранты производства задержаны по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Организатор незаконного бизнеса по переправке мигрантов по решению суда помещен в СИЗО Чернигова, его украинские подельники отпущены до рассмотрения дела в суде под залог, им сообщено о подозрении. Задержанные нелегальные мигранты помещены в изолятор временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Материалы уголовного производства находятся в суде для принятия законного решения относительно фигурантов дела и привлечения их к ответственности по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), что предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

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