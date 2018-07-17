На Чернігівщині школярка врятувала дитину, яка тонула у ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У с. Старий Биків у Чернігівській області 13-річна школярка врятувала дитину, яка тонула у місцевому ставку. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
Так, 13-річна дівчина приїхала в село Старий Биків Бобровицького району на канікули. 4 липня селяни зібралися на суботник. Вони влаштували прибирання в центрі села біля ставка та на дитячому майданчику, який розташований поряд із водоймою. Дівчина долучилася до суботника. Також на прибирання прийшла 24-річна місцева мешканка разом із сином. Хлопчик бавився поруч з матір'ю.
"У мене заболіло в спині, і я вирішила розігнутися та перепочити. Коли встала, побачила, що у воду щось плюхнуло. Перша думка, що чоловіки вирішили почистити дно від скла, якого там назбиралося чимало. Та зосередивши погляд, я зрозуміла, що то дитина", - розповіла школярка.
Дівчинка стрибнула з берега у воду. Хлопчик вже пішов на дно, тож рятувальниця пірнула, щоб дістати його.
"Хлопчику надавали першу медичну допомогу, адже Данилко був бездиханний. ... Малюку зробили штучне дихання і масаж серця. До приїзду лікаря дитина вже прийшла до тями. Оглянувши малюка, його забрали до Бобровицької районної лікарні. Понад добу Данило разом з мамою перебували під наглядом медичних працівників. На щастя, все обійшлося. Хлопчик здоровий", - зазначили у ДСНС.
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