В Черниговской области школьница спасла ребенка, который тонул в пруду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В с. Старый Быков в Черниговской области 13-летняя школьница спасла ребенка, который тонул в местном пруду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Так, 13-летняя девушка приехала в село Старый Быков Бобровицкого района на каникулы. 4 июля селяне собрались на субботник. Они устроили уборку в центре села возле пруда и на детской площадке, которая находится рядом с водоемом. Девушка присоединилась к субботнику. Также на уборку пришла 24-летняя местная жительница вместе с сыном. Мальчик играл рядом с матерью.
"У меня заболело в спине, и я решила разогнуться и отдохнуть. Когда встала, увидела, что в воду что-то плюхнуло. Первая мысль, что мужчины решили почистить дно от стекла, которого там накопилось немало. Но сосредоточив взгляд, я поняла, что это ребенок", - рассказала школьница.
Девочка прыгнула с берега в воду. Мальчик уже пошел на дно, поэтому спасательница нырнула, чтобы достать его.
"Мальчику оказывали первую медицинскую помощь, ведь Данилко был бездыханный. ... Малышу сделали искусственное дыхание и массаж сердца. До приезда врача ребенок уже пришла в себя. Осмотрев малыша, его забрали в Бобровицкую районную больницу. Более суток Даниил вместе с мамой находились под наблюдением медицинских работников. К счастью, все обошлось. Мальчик здоров", - отметили в ГСЧС.
Напомним, 5-летний ребенок погиб на пляже в Донецкой области.