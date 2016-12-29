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На Чернігівщині чоловіка засуджено до 2 років тюрми за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю

Київ • УНН

 • 4589 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Чернігівщині чоловіка засуджено до двох років тюрми за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Встановлено, що зловмисник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння біля будинку по вул. Лациса у м. Чернігові, умисно заподіяв інспектору патрульної служби, який виконував службові обов’язки удари ножем в руку, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.07.2015 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, місцевого жителя засуджено до 2 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

У зв’язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та м’якістю призначеного покарання на вказаний вирок прокурором внесено апеляційну скаргу про його скасування.

Апеляційний суд погодився з викладеними доводами, скасував вирок місцевого суду в частині заходів примусу та засудив обвинуваченого за вчинення інкримінованого злочину до 2 років позбавлення волі.

Водночас, не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції захисник обвинуваченого оскаржив вирок до суду касаційної інстанції.

За результатами Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

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