В Черниговской области мужчину приговорили к 2 годам тюрьмы за нанесение телесных повреждений правоохранителю
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В В Черниговской области мужчина осужден на 2 года за нанесение телесных повреждений правоохранителю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Установлено, что злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома по ул. Лациса в г. Чернигове, умышленно нанес инспектору патрульной службы, который выполнял служебные обязанности, удары ножом в руку, вызвав легкие телесные повреждения.
Приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 09.07.2015 за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, местного жителя приговорили к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и мягкостью назначенного наказания на указанный приговор прокурором внесена апелляционная жалоба о его отмене.
Апелляционный суд согласился с изложенными доводами, отменил приговор местного суда в части мер принуждения и приговорил обвиняемого за совершение инкриминируемого преступления к 2 годам лишения свободы.
В то же время, не соглашаясь с решением суда апелляционной инстанции защитник обвиняемого обжаловал приговор в суде кассационной инстанции.
По результатам Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил жалобу защитника обвиняемого без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменений.