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На Черкащині виявили масову загибель риби

На Черкащині виявили масову загибель риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У черкаській річці Ірклій (в межах селища міського типу Чорнобай) виявлено масову загибель риби. Про це УНН повідомили у Держекоінспекції у Черкаській області.

За даними відомства, риба почала гинути ще взимку через нестачу розчиненого кисню у воді. Наразі експрес-аналіз на вміст розчиненого кисню відхилень від норми не виявив. Відібрані проби поверхневої води досліджуються на наявність перевищення інших забруднюючих речовин.

Додамо, що місцева влада вживає заходів щодо виловлювання рештків загиблої риби та їх утилізації згідно вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, за словами еколога О.Перегона, щороку в Україні фіксують декілька випадків масової загибелі риби, і в більшості випадків, після розтину, фахівці приходять до висновку, що риба отруєна відходами життєдіяльності людини, зокрема агрохімікатами.

Як повідомляв УНН, Мінприроди четвертий рік поспіль не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. Багато регіонів України страждають від отруйних речовин, які продовжують накопичуватися у непристосованих для цього місцях. 

Українські Національні Новини

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