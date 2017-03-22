В Черкасской области обнаружили массовую гибель рыбы

По данным ведомства, рыба начала гибнуть еще зимой из-за нехватки растворенного кислорода в воде. Сейчас экспресс-анализ на содержание растворенного кислорода отклонений от нормы не выявил. Отобранные пробы поверхностной воды исследуются на наличие превышения других загрязняющих веществ.

Добавим, что местные власти принимают меры по вылов остатков погибшей рыбы и их утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, по словам эколога О.Перегон, ежегодно в Украине фиксируют несколько случаев массовой гибели рыбы, и в большинстве случаев, после вскрытия, специалисты приходят к выводу, что рыба отравлена отходами жизнедеятельности человека, в том числе агрохимикатами.

Как сообщал УНН, Минприроды четвертый год подряд не выделяет средства на утилизацию опасных отходов. Многие регионы Украины страдают от ядовитых веществ, которые продолжают накапливаться в неприспособленных для этого местах.