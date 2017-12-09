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На Черкащині співробітники СБУ затримали угруповання наркоторгівців

На Черкащині співробітники СБУ затримали угруповання наркоторгівців

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали на Черкащині учасників організованого угруповання наркоторгівців, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що троє зловмисників обладнали в одному із гаражних комплексів “склад” із наркотиками, який був оснащений системою відеонагляду та засобами посиленого захисту. У приміщенні наркоділки розфасовували та зберігали психотропи, які потім кур’єри збували замовникам.

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники займалися ще й викраденням автомобілів на території України, “перебивали” номерні знаки та продавали їх. Крім цього злочинна група скоїла декілька розбійних нападів на ювелірні магазини", - зазначили у СБУ,

Крім того, співробітники СБ України затримали організатора та двох спільників під час розфасовування чергової партії наркотиків.

"У ході обшуків на “складі” правоохоронці вилучили майже двадцять кілограмів марихуани, понад шістдесят грамів розфасованого амфетаміну, майже сто набоїв різного калібру, а також виявлено викрадений автомобіль еліт-класу. За оцінкою фахівців вартість вилучених наркотиків на “чорному” ринку становить майже півмільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, групу оптових наркоторговців затримали в Київській і Черкаській областях.

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