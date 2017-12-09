В Черкасской области сотрудники СБУ задержали группировку наркоторговцев

Правоохранители установили, что трое злоумышленников оборудовали в одном из гаражных комплексов "состав" с наркотиками, который был оснащен системой видеонаблюдения и средствами усиленной защиты. В помещении наркодельцы расфасовывали и хранили психотропы, которые затем курьеры сбывали заказчикам.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники занимались еще и угоном автомобилей на территории Украины," перебивали "номерные знаки и продавали их. Кроме этого преступная группа совершила несколько разбойных нападений на ювелирные магазины", - отметили в СБУ,

Кроме того, сотрудники СБ Украины задержали организатора и двух сообщников во время расфасовки очередной партии наркотиков.

"В ходе обысков на "составе" правоохранители изъяли почти двадцать килограммов марихуаны, более шестидесяти граммов расфасованного амфетамина, почти сто патронов различного калибра, а также обнаружены угнанный автомобиль элит-класса. По оценке специалистов стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет почти полмиллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, группу оптовых наркоторговцев задержали в Киевской и Черкасской областях.