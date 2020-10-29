На Черкащині чоловіка підозрюють у побитті до смерті брата

"За процесуального керівництва Смілянської місцевої прокуратури жителю одного із сіл Смілянського району повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких наступила смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, обвинувачений 26 жовтня 2020 року, перебуваючи за місцем проживання, наніс своєму брату кілька ударів кулаком і ногою по тулубу, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та помер від крововтрати.

"На цей час слідство триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік на Вінниччині підозрюється у тому, що забив до смерті свою співмешканку, використовуючи дерев’яне топорище.