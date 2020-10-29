В Черкасской области мужчину подозревают в избиении до смерти брата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Жителю одного из сел Смелянского района Черкасской сообщено о подозрении в избиении до смерти брата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-слжбу Черкасской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Смелянской местной прокуратуры жителю одного из сел Смелянского района сообщено о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, обвиняемый 26 октября 2020 года, находясь по месту жительства, нанес своему брату несколько ударов кулаком и ногой по туловищу, в результате чего последний получил телесные повреждения и скончался от кровопотери.
"В настоящее время следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, мужчина в Винницкой области подозревается в том, что забил до смерти свою сожительницу, используя деревянное топорище.