На бульварі Лесі Українки у Києві частково обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. З 9 до 10 серпня у зв’язку з поточним ремонтом на бульварі Лесі Українки у Києві рух транспорту частково обмежуватимуть. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Обмеження руху діятиме з 20:00 9 до 05:00 10 серпня.
У КК "Київавтодор" уточнили, що ремонт триватиме у 2 етапи.
"Так, з 20:00 9 серпня до 5:00 10 серпня фрезуватимуть покриття на бульварі Лесі Українки. Вирізатимуть пошкодженні ділянки загальною площею 2 000 кв. м (від Печерського шляхопроводу до площі Лесі Українки). Упродовж дня 10 серпня асфальтуватимуть усі карти, які відфрезерували", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві до кінця серпня частково обмежили рух на естакаді Південного мосту.