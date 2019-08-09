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6 марта, 19:19 • 129564 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139577 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127459 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128747 просмотра

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На бульваре Леси Украинки в Киеве частично ограничат движение

На бульваре Леси Украинки в Киеве частично ограничат движение

Киев  •  УНН

 • 12939 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. С 9 по 10 августа в связи с текущим ремонтом на бульваре Леси Украинки в Киеве движение транспорта частично будут ограничивать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ограничение движения будет действовать с 20:00 9 до 05:00 10 августа.

В КК "Киевавтодор" уточнили, что ремонт продлится в 2 этапа.

"Так, с 20:00 9 августа до 5:00 10 августа будут фрезеровать покрытие на бульваре Леси Украинки. Вырезать поврежденные участки общей площадью 2000 кв. м (от Печерского путепровода до площади Леси Украинки). В течение дня 10 августа будут асфальтировать все карты, которые отфрезеровали", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве до конца августа частично ограничили движение на эстакаде Южного моста.

Украинские Национальные Новости

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