На бульваре Леси Украинки в Киеве частично ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. С 9 по 10 августа в связи с текущим ремонтом на бульваре Леси Украинки в Киеве движение транспорта частично будут ограничивать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Ограничение движения будет действовать с 20:00 9 до 05:00 10 августа.
В КК "Киевавтодор" уточнили, что ремонт продлится в 2 этапа.
"Так, с 20:00 9 августа до 5:00 10 августа будут фрезеровать покрытие на бульваре Леси Украинки. Вырезать поврежденные участки общей площадью 2000 кв. м (от Печерского путепровода до площади Леси Украинки). В течение дня 10 августа будут асфальтировать все карты, которые отфрезеровали", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве до конца августа частично ограничили движение на эстакаде Южного моста.