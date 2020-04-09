На Буковині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 77-річної жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Чернівецькій області затримали 42-річного жителя села Балківці, який підозрюється у побитті та зґвалтуванні 77-річної односельчанки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"До Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулась 77-річна жителька району. На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці призначили низку експертиз.
За вказаним фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.
Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області затримали двох чоловіків, які вдарили ножем у груди, вкрали мобільний телефон та зґвалтували 41-річну жінку.