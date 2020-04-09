На Буковине задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 77-летней женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Черновицкой области задержали 42-летнего жителя села Балковцы, который подозревается в избиении и изнасиловании 77-летней односельчанки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"В Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района. На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, вступил с ней в половые сношения" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители назначели ряд экспертиз.
По данному факту следователи Новоселицкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю.
Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области задержали двух мужчин, которые ударили ножом в грудь, украли мобильный телефон и изнасиловали 41-летнюю женщину.